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Sedef Avcı'dan Merkür retrosu isyanı

Oyuncu Sedef Avcı, Merkür retrosunu çok ciddiye alan insanlara isyan etti.

Haber Merkezi | 13.11.2019 - 08:00..
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Sedef Avcı, 31 Ekim'de başlayıp 22 Kasım'da sona erecek olan Merkür retrosu ile ilgili isyanını, sosyal medya hesabından haykırdı.

"BİTMEDİ, GİTMEDİ ETKİSİ"

Avcı, el sallayan bir fotoğrafını paylaşarak "Ne Merkür retrosuymuş, ne dolunaymış arkadaş bitmedi gitmedi etkisi. Söylesenize ne zamandır tüm hayatımızı bunlara bağlayarak yaşamaya başladık. Herkes bir yorgun, bir bitkin, bir bıkkın. Haydi toparlanın gelin kendinize. Merkür retrosu canım sana da güle güle!!!" notunu düştü.

Sedef Avcı'dan Merkür retrosu isyanı

MERKÜR TUTULMASI NEDİR?

Merkür tutulması, bir yüzyılda toplam 13 kez gerçekleşmektedir. Tarihsel olarak 2003, 2006, 2016 tarihlerinde gerçekleşen ve 2019, 2032, 2039, 2049 tarihleri arasında gerçekleşmeye devam edecek olan Merkür tutulması, Güneş'in önünde küçük bir alan kaplayacağı için çok fazla fark edilmeyecek.

Geçiş sırasında Merkür'ün diski Güneş diskinin 1/194’ü gibi çok küçük bir orana sahip olacağından (1 TL madeni paranın 500 m. uzaklıktan görünüşü) tutulma gözlükleri kullanılsa bile göz ile anlaşılamayabilecek.

Merkür her yıl (ortalama) üç kez alt kavuşum konumundan geçtiği halde, yörüngesinin tutulum düzlemine 7 derecelik bir açı yapması nedeniyle güneş diskinin önünden geçişi nadiren gerçekleşir.

9 SAAT SÜREBİLİR

Merkür yörüngesinin tutulum düzlemini kestiği noktalar, yani yörüngenin çıkan ve inen düğümleri ile Güneş ve Yer'in düz bir çizgi üzerinde yer almasını gerektiren bu durum her yüzyılda 12-14 kez ve yalnız Mayıs ve Kasım ayları içinde gözlenir. Güneş diski üzerinde küçük bir siyah beneğin ilerlemesi şeklinde izlenen bu olay, Merkür'ün yörünge hızının daha düşük olduğu gün öte noktasına daha yakın olan Mayıs geçişlerinde daha yavaş olur ve 9 saat kadar sürebilir.

İLETİŞİM VE AKIL YÖNÜMÜZÜ TEMSİL EDER

Merkür gezegeni Güneş sistemimizin en içsel gezegenidir. Astrolojide iletişim ve akıl yönümüzü temsil eder. Astronomi açısından 11 Kasım 2019'da güneşi geçecek. Başka bir deyişle, Merkür doğrudan güneşin önünden geçecek ve güneşin yüzünü geçen küçük siyah bir nokta olarak güneş filtreli teleskoplardan görünebilecek. Bu, kısmen Dünya'nın birçok yerinde görülebilecektir. Tüm transit Güney Amerika, doğu Kuzey Amerika ve uzak batı Afrika'dan görülebilir.

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