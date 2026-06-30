Seferihisar Belediye Başkanı tutuklandı

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CHP'li belediyelere yönelik genişletilen 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmalarında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in de bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

25 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın'da 25 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasındaki Balçova Belediye Başkanı Yiğit'in annesi Meryem Yiğit ve Ö.F.S. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

BALÇOVA BELEDİYE BAŞKANI'NA EV HAPSİ VERİLDİ

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla, şüphelilerden E.K. ise savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilmişti.

SEFERİHİSAR BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLANDI

Savcılık ifadelerinin ardından Yetişkin’in de aralarında bulunduğu 17 kişi tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Yetişkin hakkında tutuklama karar verildi.