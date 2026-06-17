Seferihisar Belediyesi'ne rüşvet operasyonu: Başkan yardımcısı dahil 6 gözaltı

İzmir’de yerel yönetimlere yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'li Seferihisar Belediyesi'nde bazı işlemler karşılığında usulsüz menfaat sağlandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında düğmeye basan ekipler, sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda belediye yöneticileri, çalışanlar ve bazı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Seferihisar Belediyesi merkezli yolsuzluk ve rüşvet soruşturması genişletildi.

Soruşturmanın ikinci aşamasında düzenlenen operasyonda belediye yöneticileri ve bazı şüpheliler gözaltına alınırken, dosyanın kapsamının genişlediği bildirildi.

BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında toplam 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın da bulunduğu ifade edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiği kaydedildi.

SORUŞTURMADA İKİNCİ DALGA OPERASYON

Başsavcılık tarafından yürütülen dosya kapsamında gerçekleştirilen operasyonun ikinci dalga olduğu, yeni deliller ve incelemeler doğrultusunda gözaltı kararlarının alındığı bildirildi.

Soruşturmanın belediye içindeki bazı işlem süreçleri, mali hareketler ve iddia edilen usulsüzlüklere odaklandığı öğrenildi.

VELİ AĞABABA'NIN DANIŞMANI DA GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında dikkat çeken gelişmelerden biri de siyasi bir isimle bağlantılı olduğu belirtilen bir danışmanın gözaltına alınması oldu.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın danışmanı olduğu ifade edilen Özlem Akyılmaz’ın da gözaltına alındığı bildirildi.

MASAK RAPORU İDDİALARI DOSYADA

Soruşturma dosyasında yer aldığı öne sürülen Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, bazı para hareketlerine ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu iddia edildi.

Söz konusu raporda, danışman Özlem Akyılmaz’a ilişkin 500 bin TL’lik bir para transferinin “rüşvet” kapsamında değerlendirildiği yönünde tespitlerin yer aldığı ileri sürüldü. Ancak bu iddialara ilişkin resmi makamlar tarafından yapılmış kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

500 BİN TL TRANSFER İDDİASI

Dosyada yer aldığı belirtilen incelemelerde, 500 bin TL tutarındaki bir ödemenin farklı hesaplar arasında hareket ettiği ve bu işlemin soruşturma konusu yapıldığı iddia edildi.

Söz konusu para transferinin niteliğine ilişkin değerlendirmelerin soruşturma sürecinde netlik kazanacağı ifade edildi.