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Şehir hastanelerinin koronavirüsle mücadeledeki önemi

Sağlık Bakanı Koca, şehir hastanelerinde bulunan bütün odaların, yoğun bakım odası olarak kullanabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi |
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Şehir hastanelerinin koronavirüsle mücadeledeki önemi

Ülkemizde yer alan şehir hastanelerinin önemi, koronavirüse karşı mücadelenin başladığı bu günlerde iyice anlaşılırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Bilim Kurulu toplantısının ardından bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"TÜM ODALAR, YOĞUN BAKIM ODASINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR"

Bakan Koca yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

"Şehir hastaneleriyle ilgili çok efsaneler olmuştu. Bizim dünyada yine örneği olmadığı şeklinde şehir hastanelerin bütün odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir hastaneler olduğunu söylemek istiyorum. Dünyada hiçbir ülkenin böyle bir zenginliği yok."

Şehir hastanelerinin odaları yoğun bakıma dönüştürülebilir VİDEO

Şehir hastanelerinin koronavirüsle mücadeledeki önemi

Türkiye'de hizmete başlayan şehir hastanelerinin listesi

Şehir hastanelerinin koronavirüsle mücadeledeki önemi

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