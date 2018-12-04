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Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, 5-9 Aralık 2018 tarihleri arasında 1’i yeni 16 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 13:10..
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İstanbul Büüykşehir Belediyesi (İBB), Şehir Tiyatroları yepyeni oyunlarla seyircilerinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Tiyatroseverleri bu hafta birbirinden güzel oyunlar bekliyor. İşte 5-9 Aralık tarihleri arasında sahnelenecek oyunlar...

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

16 OYUN

Felatun Bey ile Rakım Efendi, Uzlaşma, Hisse-i Şayia, Matruşka, Kahvede Şenlik Var, Bizim Aile, Geç Kalanlar ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki.

Şehir Tiyatroları'nda bu hafta

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