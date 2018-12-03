Şehir Tiyatroları'ndan 29 yeni oyun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Aralık ayında 2’si yeni, 29 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

SAHNELENECEK OYUNLAR

Felatun Bey ile Rakım Efendi, Uzlaşma, Hisse-i Şayia, Matruşka, Kahvede Şenlik Var, Bizim Aile, Geç Kalanlar, On İki Öfkeli Adam, Nora (Bir Bebek Evi), Tatlı Kaçık, Can Yeleği, Ocak’ta Bahar, Karıncalar-Bir Savaş Vardı, Şekerpare, Bak Bizim Şarkımızı Çalıyorlar, Komik-i Şehir Naşit Bey, Şahane Züğürtler, Hayal-i Temsil, Cibali Karakolu ve çocuk oyunları Bisküvi Adam, Elma Kurdu Kırtık, Benim Güzel Pabuçlarım, Bir Kümes Hikâyesi, Üzgün Ağaçlar Ülkesi, Yaşasın Barış, Karagöz Çiftlik Bekçisi, Üç Kardeş ve Muhteşem Kurt, Bir Gün Ayakkabımın Teki, Harikalar Mutfağı.