Şehit aileleri Anneler Günü'nü buruk yaşıyor

10 Mayıs Anneler Günü...

Şehit anneleri, her yıl olduğu gibi bu sene de Anneler Günü'nü evlat hasretiyle karşılıyor.

Evlatlarının acısını hala ilk günkü gibi yaşadıklarını ifade eden anneler, bu özel günde evlatlarının kabrini ziyaret etti.

Kayseri Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programa katılan şehit aileleri, çocuklarının kabrine çiçekler bıraktı, dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

"DAĞ BAŞINDA OLSA BİLE ANNELER GÜNÜ'NÜ KUTLARDI"

Ziyaret sırasında duygulanan anneler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek'in annesi Ayşe Temizyürek, 2016'da şehit olan oğlunun görev yaptığı sırada dağ başında olsa bile Anneler Günü'nü kutladığını söyledi.

"ARKADAŞININ SESİNİ DUYDUĞUM ZAMAN OĞLUMU DUYMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM"

Şehit oğlunun kabrini her Anneler Günü'nde ziyaret ettiğini belirten Temizyürek, "Oğlum arkadaşına şehit olurken tembih etmiş, 'Her bayramda, özel günlerde ailemi, ben arar gibi ara' demiş. Arkadaşı arayıp Kürşat'ın sorduğu gibi 'Anneciğim, babacığım nasılsın, kardeşlerim nasıl, Anneler Günü'nüz kutlu olsun' der.

Arkadaşının sesini duyduğum zaman aynı Kürşatımı duymuş gibi hissediyorum. Ben de ona 'Yavrum, oğlum' diye sesleniyorum." diye konuştu.

" O BANA GELECEKTİ BİR ÇİÇEKLE AMA BEN GELDİM"

Şehit Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan da Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi.

Oğlunun 2023'te şehit olduğunu ifade eden Eraslan, "O bana gelecekti bir çiçekle ama ben ona geldim. Yapacak bir şey yok, vatan sağ olsun." dedi.

"RABBİM BİZE VERDİĞİ EMANETİNİ ŞEHİT MERTEBESİ VEREREK ALDI"

Eraslan, her Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Geliyorum buraya dertleşiyorum oğlumla. O beni dinliyor, anlıyor, biliyor, görüyor. Oğlum Rabbimizin bize bir emanetiydi.

Bize verdiği emanetini bizden şehit mertebesi vererek aldı. Bütün annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

ACILI ANNE, UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Şehit annesi Şükriye Kubat, Anneler Günü'nde oğlunun Adana Asri Mezarlığı Şehitliği'ndeki kabrini ziyaret etti.

Oğlunun mezarı başında dua eden anne Kubat, mezar taşındaki fotoğrafını sevip uzun süre gözyaşı döktü.

"ACISI İLK GÜNKÜ GİBİ, DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK"

2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şehit olan oğlunun acısının yıllardır dinmediğini söyleyen anne Kubat, "2016 yılında Yüksekova'da şehit oldu. Acısı aynı, ilk günkü gibi; değişen bir şey yok. Anneler Günü ama çok buruk geçiyor. Her anımda onun yokluğunu hissediyorum" dedi.

"ANNELER GÜNÜ'NDE HEDİYELER GÖNDERİP SÜRPRİZ YAPARDI"

Anneler Günü'nde oğlunun kendisine sürpriz hediyeler gönderdiğini anlatan acılı anne, "Anneler Günü'nde internetten hediye gönderip sürpriz yapardı. Bütün annelerin günü kutlu olsun ancak şehit annelerinin günü pek kutlu değil. Anneler Günü'nde acılarımız daha çok depreşiyor" ifadelerini kullandı.

"NİŞANLANIP GİTTİ, 2 AY SONRA ŞEHİT OLDU"

Oğlunun nişanlandıktan kısa süre sonra şehit düştüğünü belirten Şükriye Kubat, "Nişanlanıp gitmişti, aradan 2 ay geçmedi; şehit oldu" diyerek mezar başında gözyaşı döktü.