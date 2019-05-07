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Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi

2016 yılında Beşiktaş'taki bombalı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan polis memuru Muammer Ateş bugün yaşamını yitirdi. Ateş'in cenazesi memleketine gönderildi.

DHA | 07.05.2019 - 19:57..
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Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da oynanan futbol maçının ardından düzenlenen bombalı saldırıda ağır yaralanan polis memuru Muammer Ateş, 2,5 yıldır tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi

CENAZE AKŞAM SAATLERİNDE GETİRİLDİ

Şehit Ateş'in cenazesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait cenaze nakil aracıyla memleketi Bayburt'ta gönderilmek üzere akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na getirildi.

Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi

TÖREN DÜZENLENDİ

Havalimanı apronunda şehit için tören düzenlendi. Törene şehidin Annesi Leyla Ateş, babası Orhan Ateş, amcası Kasım Ateş ve yakınlarının yanı sıra İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, İstanbul Havalimanı’ndan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Emre Erdoğan ve şehidin çok sayıda meslektaşı da törende hazır bulundu.

Şehit Ateş’in cenazesi memleketine gönderildi

ATEŞ'İN ANNESİNE POLİSLER DESTEK OLDU

Tören sırasında ayakta durmakta güçlük çeken şehit polis memurunun annesi Leyla Ateş’e iki kadın polis memuru destek oldu.

Şehit Muammer Ateş’in cenazesi, törenin ardından defnedilmek üzere memleketi Bayburt’a gönderildi.

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