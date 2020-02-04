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Şehit cenazesinde CHP çelenkleri parçalandı

Hatay'daki cenaze töreninde, CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri şehit yakınları parçalayarak siyasete yer olmadığını söyledi.

İHA | 04.02.2020 - 17:20..
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Suriye’nin İdlib kentinde Esed rejim güçleri tarafından yapılan hain saldırıda 1’i sivil, 7'si asker toplam 8 kişi şehit olurken, 13 kişi de yaralanmıştı.

Şehitlerden tır şoförü İsmail Akatay'ın Türk Bayrağı’na sarılı tabutu, Hatay’ın Reyhanlı ilçesine getirildi.

Baba evinde alınan helalliğin ardından şehidin naaşı Fatma Bahadırlı Camisi’ne getirildi.

Şehit cenazesinde CHP'li vekillerin çelenklerini parçaladılar VİDEO

ŞEHİT OCUKLARI TABUTA SARILIP AĞLADI

Bu sırada şehidin oğlu 9 yaşındaki Bünyamin, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Şehidin diğer çocukları Muhammed (10) ve Enes (4) kardeşlerine sarılarak teselli etti.

Şehit cenazesinde CHP çelenkleri parçalandı

ÇELENKLER PARÇALANDI: CHP GELMEYECEK

Cenaze namazı kılınmadan önce şehidin yakınları CHP Hatay milletvekillerinin gönderdiği çelenkleri parçalayıp tekmeleyerek, “Yakışmaz buraya. CHP gelmeyecek. Koyamazlar buraya CHP falan. Burası siyaset yeri değil” dedi.

Şehit cenazesinde CHP çelenkleri parçalandı

ŞEHİT YAKINLARINI POLİS SAKİNLEŞTİRDİ

Şehit yakınlarını polisler sakinleştirdi. Törene, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, şehidin yakınları ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Hatay Müftüsü Hamdi Kavillioğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından İsmail Akatay'ın cenazesi, Reyhanlı Asri Mezarlığı’na defnedildi.

Şehit cenazesinde CHP çelenkleri parçalandı

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