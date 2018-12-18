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Şehit emniyet müdürü için mevlit

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okuttu.

AA | 18.12.2018 - 16:03..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünce, makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi için mevlit okutuldu.

Şehit emniyet müdürü için mevlit

GÜL SUYU VE LOKUM İKRAMI

Üsküdar Mihrimah Sultan Camisi'ndeki mevlit programına, polis müdürleri, polis memurları, bekçiler ve vatandaşlar katıldı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlidin ardından, programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.

Rize Emniyet Müdürlüğü'nde 11 Aralık'ta düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesi'nde şehit olmuş, olayda yaralanan Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal, tedavi altına alınmıştı.

Şehit emniyet müdürü için mevlit

OLAYIN ZANLISI TUTUKLANMIŞTI

Yiğit Can Köksal ile girdiği çatışmada yaralı olarak ele geçirilen olayın zanlısı, trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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