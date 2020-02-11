Şehit evlerinde yas var

Suriye'de Rusya'dan aldığı destekle ayakta durmaya çalışan Esad rejimi, ikinci kez Türk askerlerini hedef aldı.

Kalleş saldırıda 5 askerimiz şehit oldu, 5 askerimiz de yaralandı.

Saldırıya misliyle yanıt veren Türk Silahlı Kuvvetleri, 101 rejim askerini öldürdü.

Rejimin saldırısında şehit olan askerlerimizden geriye acı hikayeler kaldı.

1 AY ÖNCE NİŞAN YAPTI

Şehitlerimizden Uzman Onbaşı Enes Alper'in, 1 ay önce nişanlandığı ve önümüzdeki aylar için evlilik planları yaptığı öğrenildi.

Şehit olan askerlerimizden Uzman Onbaşı İbrahim Albayrak'ın da acı bir hikayesi var.

CENAZEYE GİDERKEN ŞEHİT HABERİNİ ALDILAR

Albayrak'ın dayısı Hayrullah Güvenç, kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi bu cenazeye giderken, İbrahim Albayrak'ın şehit olduğu haberini aldı.

YAZA DÜĞÜNÜ VARDI

Albayrak'ın 8 ay önce nişanlandığı, yaz ayları için düğün planı yaptığı öğrenildi.







