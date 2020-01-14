Şehit güvenlik korucusu Kürtçe ağıtlarla uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında, dün teröristlerle çıkan çatışmada, 31 yaşındaki güvenlik korucusu İlyas Bağater ile Piyade Uzman Çavuş Bayram Günay şehit oldu.

Şehit İlyas Bağater için Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda askeri tören düzenlendi.

EVLİ VE 3 ÇOCUK BABASI

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören sonrası memleketi İdil ilçesine bağlı Tepeköy'e getirildi. Hiranur (5), Abdullah (2,5) ve 7 aylık Furkan adında 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Bağater için düzenlenen cenaze törenine; Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Çakırsöğüt Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İdil Kaymakamı Zafer Sağ ve Bağater ailesi ile çok sayıda kişi katıldı.

KÜRTÇE AĞITLARLA TOPRAĞA VERİLDİ

Şehidin eşi Hafize Bağater, cenazede yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Şehit güvenlik korucusu İlyas Bağater'in cenazesi, kılınan namazın ardından Tepeköy Mezarlığı'nda, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi.