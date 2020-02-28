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Şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerden beşinin naaşları, Hatay Devlet Hastanesi'ndeki törenin ardından son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

AA | 28.02.2020 - 16:33..
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Rejimin İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Ahmet Alpaslan, Uzman Onbaşı Recep Bekir, Uzman Onbaşı Ali Taşöz, Er Cuma Bağatur ile Uzman Çavuş Halil İbrahim Akkaya için Hatay Devlet Hastanesi'nde tören düzenlendi.

ŞEHİTLERİMİZ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Vali Rahmi Doğan ile milletvekillerinin de katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın okuduğu dua sonrası şehitlerin naaşları, askerlerin omuzlarında ambulanslara alınarak son yolculuklarına uğurlanmak üzere memleketlerine gönderildi.

Şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

Şehit olan askerlerimiz için tören düzenlendi

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