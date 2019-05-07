Şehit Piyade Er Görkem Akkuş'un evinde yas var

Dün Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Sözleşmeli Piyade Er Görkem Akkuş, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Akkuş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

5 KARDEŞİN EN BÜYÜĞÜ

Şehiden acı haberi Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ailesine verildi. 5 kardeşin en büyüğü olan 25 yaşındaki Görkem Akkuş'un şehadet haberi aileyi yasa boğdu.

2017 YILINDA SÖZLEŞMELİ OLARAK BAŞLADI

Akkuş Ailesi'nin evine dev Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları taziyeye geldi. Bekar olan Akkuş'un 2 yıl önce babasının vefat ettiği öğrenildi. Akkuş'un 2017 yılında Sözleşmeli Piyade Er olarak göreve başladığı öğrenildi.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Şehit Görkem Akkuş’un cenazesi uçakla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na oradan da karayoluyla Aydın'ın Germencil ilçesi Ortaklar Mahallesi'ndeki ailesinin yaşadığı eve getirilecek. Helallik alındıktan sonra Akkuş’un cenazesi Ortaklar Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak namazın ardından Ortaklar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.