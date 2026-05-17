Şehit polis Erkan Tütüncüler’in acı haberi Samsun’daki ailesine ulaştı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Erkan Tütüncüler, silahlı kavga olayına müdahale ettiği sırada şüpheli şahsın ateş açması sonucu şehit düştü.

Acı haber, Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Emenli Mahallesi’nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi.

ŞEHİT POLİS TÜTÜNCÜLER EVLİ VE BİR ÇOCUK BABASIYDI

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit polis memuru Tütüncüler’in babaevine Türk bayrağı asıldı. Mahallede büyük üzüntü yaşanırken, yakınları ve komşuları aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Samsun Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırıda polis memurları Erkan Tütüncüler ile Emrah Koç’un şehit olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Aziz milletimizin başı sağ olsun. Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polislerimiz Samsun Bafralı hemşerimiz Polis Memuru Erkan Tütüncüler ve Polis Memuru Emrah Koç, silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Aziz şehidimiz Erkan Tütüncüler’in cenaze programı netleştiğinde siz kıymetli basın mensuplarımıza bilgilendirmede bulunulacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet, makamları âli olsun.”