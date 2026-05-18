Şehit polis memurları için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenlendi

Dün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, görev başındaki iki polis memuru şehit düştü...

Reşadiye Mahallesi Kumyol Caddesi’ndeki 6 katlı bir iş merkezinin 3. katında silahlı kavga ihbarı yapıldı.

Bunun üzerine sivil asayiş ekibi adrese sevk edildi.

POLİSE ATEŞ AÇTILAR

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görevli sivil polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç olay yerine geldi.

Polis memurları binaya girip müdahale etmek üzere harekete geçtiğinde şüpheli tarafından ilk ateş açıldı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADILAR

Açılan ateş sonucu yaralanan ve hastaneye kaldırılan iki polis memuru, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada iki polis memurunun şehit olduğunu duyurarak, “Görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır.” dedi.

Şehit haberiyle başta aileleri olmak üzere tüm Türkiye yasa boğuldu.

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR

Bugün Tekirdağ'da düzenlenen tören ile şehit polisler, son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan Bakan Çiftçi, şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Başta şehit aileleri olmak üzere emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.