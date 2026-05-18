Şehit polis memuru Emrah Koç için Van’da tören düzenlendi

Çorlu’da görev sırasında gerçekleşen saldırıda şehit düşen polis memurları Emrah Koç ile Erkan Tütüncüler için ilk tören, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde yapıldı.

Düzenlenen resmi törende meslektaşları ve yetkililer şehit polisler için saygı duruşunda bulundu.

NAAŞI MEMLEKETİ VAN'A GETİRİLDİ

Törenin ardından şehit polis memuru Emrah Koç’un naaşı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla Van’a getirildi.

Van Jandarma Hava Grup Komutanlığı’nda gerçekleştirilen karşılama törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Ünsal Bulut, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Van İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, şehidin yakınları ile çok sayıda polis ve askeri personel katıldı.

ÇALDIRAN'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Şehit Emrah Koç’un Türk bayrağına sarılı naaşı tören alanına getirildikten sonra özgeçmişi okundu ve dualar edildi.

Düzenlenen törenin ardından şehit polis memurunun naaşı, defnedilmek üzere memleketi Van’ın Çaldıran ilçesine uğurlandı.