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Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi

İdlib'de düzenlenen hava saldırısında 33 askerimiz şehit olmuştu. Saldırıda şehit olan 2 askerimizin İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedikleri görüntüler ortaya çıktı.

İHA | 04.03.2020 - 00:49..
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Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi

İdlib bölgesinde Esad’e bağlı rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu 33 silah arkadaşı ile birlikte şehit olan Osmaniyeli Uzman Onbaşı Batuhan Tank ve Hataylı Uzman Onbaşı Emin Yıldırım’ın bir grup silah arkadaşı ile birlikte çektikleri video ortaya çıktı.

BİRBİRLERİNDEN HELALLİK İSTEDİLER

Videoda ilk olarak Hataylı şehit Uzman Onbaşı Emin Yıldırım görülüyor. Ardından ise Osmaniyeli şehit Uzman Onbaşı Batuhan Tank videoda görülerek "Ömer" diye seslendiği birinden helallik istiyor ve “Benim hakkım varsa helal olsun” diyor.

Ardından da şehitlerin diğer silah arkadaşları videoda sırasıyla sevdiklerine selam gösteriyor. Şehitlerin İdlib’e giderken çektiği anlaşılan ve 45 saniye süren videoda ise Selda Bağcan’ın uğurlar olsun şarkısı çalıyor.

Şehitler İdlib’e giderken çektikleri videoda helallik istemiş VİDEO

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Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
Şehitler İdlib'e giderken birbirlerinden helallik istedi
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