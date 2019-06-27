taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7711
Euro
6.5735
Altın
1407.87
Borsa
94831.19
Gram Altın
261.218

Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için renklendi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, pektus hastalığına farkındalık yaratmak amacıyla dün akşam turuncu renkle aydınlatıldı.

DHA | 27.06.2019 - 06:33..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Göğüs Deformiteleri ve Pektus Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Yüksel, şunları söyledi:

“Köprü şu anda turuncu. Turuncu renk pektusların rengi, biz farkındalık haftasıyla 23-30 Haziran'da ve bugün 26 Haziran 21.30-22.30 arasında  köprülerin pektus farkındalık haftası dolayısıyla turuncuya bürünmesini istemiştik, Ulaştırma Bakanlığı kabul etti ve görmüş olduğunuz gibi Boğaz Köprüsü turuncuya büründü."

"ERKEN TEŞHİS İLE AMELİYATA GEREK KALMAZ"

"Bizde halkımıza diyoruz ki, bu hastalığı erken teşhis edin. Erken teşhis ederseniz tedavisi daha kolay ameliyat dışı tedavilerle kısa sürede mümkün bizde farkındalığı anlatma gayreti içindeyiz. Pektus gögüs duvarı demek latince pektus ekskavatum gögüs duvarının içe doğru çökük olması göğüsün, pektus karinatum ise dışa doğru çıkık olması o da güvercin göğsü. Bu hastalık ile de pektus derneği ilgileniyor. Bu hastalık doğduğu zaman çok zor fark ediliyor esas hastalığın gelişme çağı blu çağının başladığı zaman. Göğüs kafesi genişlerken daha belirgin hale geliyor. Biz ailelere blu çağında fark edilmesini öneriyoruz. Blu çağını geçerse teşhis edilmesi ameliyatla tedavi şansı kalıyor başka tedavi şansı kalmıyor hastanın. Erken teşhis çok önemli pektus hastalığında."

Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için renklendi

PEKTUS HASTALIĞI NEDİR?

Göğüs duvarı yapı bozukluğu içinde yer alan göğüs kafesinin içeri doğru çökük olmasına halk arasında 'kunduracı göğsü' veya 'çökük göğüs' olarak da bilinen,Pektus Ekskavatum denir. Pektus ekskavatum, göğüs duvarı yapı bozukluklarından en sık görülenidir.

Şehitler Köprüsü pektus hastalığı için renklendi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

NATO'ya üye ülkelerin savunmaya harcadıkları para arttı

38
Eyfel’in çevresi plaja döndü

Eyfel’in çevresi plaja döndü

26
Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

Doğu Akdeniz'de 4 ülke arasında enerji ortaklığı başlıyor

39
Hollanda, Yahudi Soykırımı nedeniyle tazminatı ödeyecek

Hollanda, Yahudi Soykırımı nedeniyle tazminatı ödeyecek

9
Televizyon başında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli

Televizyon başında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli

4
Robotlar 2030'a kadar 20 milyon insanı işsiz bırakacak

Robotlar 2030'a kadar 20 milyon insanı işsiz bırakacak

12
Venezuela'da yeni bir darbe girişimi önlendi

Venezuela'da yeni bir darbe girişimi önlendi

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir