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Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Hakkari'de askeri üs bölgesine gerçekleştirilen hain saldırı sonucu şehit olan 4 askerin ailelerinin evinde yas var.

Haber Merkezi | 20.04.2019 - 12:41..
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Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Irak sınırının sıfır noktasındaki Çukurca ilçesinde, askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda 4 asker şehit oldu, 6 asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, şehit olan askerlerin kimliklerini açıkladı. Şehit ailelerinin baba ocaklarında adeta zaman durdu...

ŞEHİTLERİN BABA OCAKLARINDA YAS VAR

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlar kapsamında dün teröristlerle çıkan çatışmada 4 askerimiz şehit oldu, 6 askerimiz de yaralandı.

Hain saldırıda şehit olan dört askerin kimliklerinin açıklanmasıyla, baba evlerinde kameralara yansıyan görüntüler yürek burktu. Şehit olan 4 askerimiz, Erhan Çiyapul, Murat Şahin, Şevket ÇetinN, Yener Kırıkçı'nın evlerinde yas var.

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

ANKARA'YA ACI HABER ULAŞTI

Çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın (26) Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine, acı haber ulaştı. Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın şehit olduğu haberini, Ankara'nın Çubuk ailesinde yaşayan ailesine eve gelen askeri yetkililer verdi.

İki çocuklarından birini kaybeden baba Mustafa ile anne Ayşe Kırıkçı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Şehit Er Yener Kırıkçı...

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

KIRIKKALE'NİN ŞEHİDİNE AĞLIYOR

PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan 4 askerden 1’inin ise Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesine bağlı İzettin köyünde ikamet eden Sözleşmeli Piyade Er Şevket Çetin olduğu öğrenildi.

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Şehit Piyade Er Şevket Çetin...

Hakkari şehitlerinin kimlikleri açıklandı

IĞDIR ŞEHİDİ

Şehit düşen er Erhan Çiyapul’un baba evine de acı haber ulaştı. Hakkari’de düzenlenecek törenin ardından Iğdır’a gönderilecek şehidin cenazesinin öğleden sonra memleketi Iğdır’da defnedileceği öğrenildi.

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Şehit Er Erhan Çiyapul...

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

GİRESUN DA ŞEHİDİNE AĞLIYOR

Sözleşmeli Piyade Er Murat Şahin'in şehit olduğu haberini, Giresun'un Espiye ilçesinde yaşayan ailesine, eve gelen askeri yetkililer verdi. Acı haberle birlikte şehidin ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin evi ile sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti. Bekar olan Şahin'in cenazesinin, bugün ikindide düzenlenecek törenin ardından ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

Şehit Piyade Er Murat Şahin...

Şehitlerin baba ocağına ateş düştü

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