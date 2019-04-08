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Şekerpare tiyatroda

Türk Sineması'nın en sevilen filmlerinden olan Şekerpare, yönetmen Engin Alkan tarafından tiyatroya uyarlandı.

Özel İçerik | 08.04.2019 - 09:27..
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Yavuz Turgul'un yazdığı usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın yönettiği 1983 yapımlı Şekerpare filmini izlemeyenimiz, sevmeyenimiz herhalde yoktur. Usta oyuncuların gerçidi olan Şekerpare'de komiser rolünde usta oyuncu Şener Şen (Ziver) vardır.

Ziver Bey'in, görev yaptığı karakolda rüşvet ve iltimas almış başını gidiyor. İnsanlardan haraç alan bu uyanık ve acımasız devlet memurundan bütün ahali yaka silkelemiştir adeta.

CUMALİ

İşte tam bu ortamda karakola Cumali adında bir bekçi atanır. (İlyas Salman) Sosyal yaşamı düzenlemek ve çarpıklığın önüne geçmek isteyen Cumali, oldukça saf ve temiz ruhludur.

Ziver Bey ise Cumali'nin bu saflığından yararlanmak ister, ve onu kirli işleri için ya kullanır, ya da ona mal etmeye çalışır.

Şekerpare tiyatroda ViDEO

Şekerpare tiyatroda

ŞEKERPARE TİYATRODA

Oyuncu kadrosunda Şevket Altuğ, Neriman Köksal, Yaprak Özdemiroğlu (Şekerpare) gibi son derece usta isimler yer alıyor. İşte bu unutulmaz film yıllar sonra Şehir Tiyatroları'ndan tiyatroya uyarlandı, çokta beğenildi.

İKİ PERDELİK OYUN

Yönetmen Engin Alkan tarafından hazırlanan Şekerpare üç saat sürüyor ve toplam iki perdeden oluşuyor. Oyunu izlerken yönetmenin son derece başarılı bir iş çıkarttığını da unutmamak lazım.

Şekerpare tiyatroda

GALATA'NIN NAMLI KIZI: ŞEKERPARE

19.yüzyıl İstanbul'u. düzenbaz Komiser Ziver'in karakoluna tayin olan, kimine göre saf, kimine göre enayi, bekçi Cumali, Galata'nın namlı kızlarından Şekerpare'ye vurulur.

ZİVER BEY'İN SİNSİ PLANLARI

İki kalp birbirini bulmuştur bulmasına ama, Ziver'in Cumali için başka planları vardır. Dönemin aşina olduğumuz, sirto ve longalarıyla yeniden müziklenen, Türk Sineması'nın ünlü klasiğini bir de tiyatroda izleyin.

Şehir Tiyaroları'ndan oyunun sahnelerini ve saatini takip ederek, bu güzel oyunu izlemenizi tavsiye ederim.

Şekerpare tiyatroda

Ergül Tosun

[email protected]

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