taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.333
Euro
6.092
Altın
1288.8
Borsa
88830.82
Gram Altın
221.024

Selami Şahin: Beyoğlu’nda tuvalet temizledim

Selami Şahin, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 06:42..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

üü

Ünlü ssanatçı Selami Şahin, yeni yılın ilk konserini verdi. Yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bu günlere gelebilmek için tuvalet bile temizledim" dedi.

"SOĞAN EKMEK YEDİM"

Annesinin Mısırlı olduğunu ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini dile getiren sanatçı, “Öğretmenlerim daha ilkokulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi. 15 yaşını bitirdiğimde tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu’nda sokak arasında iş buldum. Tuvalet temizledim. Soğan ekmek yiyordum ki, anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye” dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

Benzia'nın kıyafetine CHP eleştirisi

223
Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

Meteoroloji'nin İstanbul için kar tahmini tuttu

37
7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

7 Ocak Pazartesi kar tatili olan iller

5
IKBY'd şiddet gören erkekler intihar ediyor

IKBY'd şiddet gören erkekler intihar ediyor

6
Trump: Seçilmeseydim K.Kore ile savaşta olurdunuz

Trump: Seçilmeseydim K.Kore ile savaşta olurdunuz

8
Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu

Brahim Diaz R.Madrid'e transfer oldu

4
Muhammed Vecih Cuma'dan Türkiye açıklaması

Muhammed Vecih Cuma'dan Türkiye açıklaması

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir