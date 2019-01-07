Selami Şahin: Beyoğlu’nda tuvalet temizledim

Ünlü ssanatçı Selami Şahin, yeni yılın ilk konserini verdi. Yaşadıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şahin, "Bu günlere gelebilmek için tuvalet bile temizledim" dedi.

"SOĞAN EKMEK YEDİM"

Annesinin Mısırlı olduğunu ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini dile getiren sanatçı, “Öğretmenlerim daha ilkokulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi. 15 yaşını bitirdiğimde tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu’nda sokak arasında iş buldum. Tuvalet temizledim. Soğan ekmek yiyordum ki, anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye” dedi.