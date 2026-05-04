Selçuk İnan: Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum

Süper Lig’in 32. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün nerdeyse bütün takımlar için çok önemli geceydi, sonuçlar heyecan vericiydi. Kasımpaşa için final maçı niteliğindeydi. Biz de öyle bakıyorduk. Bu ligde matematiksel olarak kalmak önemliydi. Böyle maça çıktık. Maça 1-0 mağlup başladık. Golü yedikten sonra maça tutunmak akabinde öne geçecek pozisyonları bulmak benim için önemliydi. Eksiklerimiz vardı, iyi bir mücadele oldu. Bugün itibarıyla matematiksel olarak bu zorlu ligde kalmayı başaran bir takım var. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 16 yıl aradan sonra lige çıktık. Yeni bir takım oluşturmak kolay değil. Çok önemli bir iş başardığımızı düşünüyorum. Başta taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. İstisnasız şekilde yanımızda oldular, varlıklarını hissettirdiler. İki maçımız kaldı. İki maçı da kanarak ligi bitirmek istiyoruz. Sıralamada takımı ne kadar yukarıda tutarsak o kadar iyi olacak. Bundan sonraki süreçte yukarıyı yakalamaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

"SMOLCIC SAKATLIĞI OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

İnan, Smolcic'in sakatlığına dair de bilgiler vererek, "Smolcic sakatlığı olduğunu söyledi. Oynamadı. Bugün Show’u onun yerine değerlendirdik, iyi de mücadele ortaya koydu." diye konuştu.