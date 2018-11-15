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Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu açıklaması

Fenomen dizi Aşk-ı Memnu'nun Adnan Ziyagil'i Selçuk Yöntem, samimi açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi | 15.11.2018 - 09:55..
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Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu açıklaması

Selçuk Yöntem, Esra Oflaz Güvenkaya’nın ‘Senin Mucizen’ programına ko nuk oldu. Özel hayatı hakkında konuşan ünlü oyuncu ilk eşi Zuhal Olcay’la Londra maceralarını da anlattı.

"İSTANBUL'A DÖNÜNCE AYRILDIK"

1976 yılında ilk evliliğini Zuhal Olcay’la yapan Yöntem, “Zuhal ile konservatuvardan sonra Londra’ya gittik. Garsonluk da yaptık, bulaşık da yıkadık. Londra’da yaşadığımız evde soba arızası yüzünden elektrik sistemi yandı. Ev sahibi evi boşaltmamızı istedi. Sokakta kaldık” diye konuştu.

İstanbul’a döndükten sonra evliliklerinin bittiğini dile getiren oyuncu, “İstanbul’a döndükten 2-3 yıl sonra da ayrıldık. Ama hala çok iyi dostuz. İkinci evliliğimi Cihan Yöntem’le yaptım” diye konuştu.

Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu açıklaması

"SEVGİ PAYLAŞIMI VARSA HER ŞEY OLUR"

Fenomen dizi “Aşk-ı Memnu”da hayat verdiği Adnan karakterinin kendinden küçük biriyle evlenmesiyle ilgili soruyu Yöntem şöyle cevapladı: “25 yaşındaki bir insan, illa 29-30 yaşındaki bir insanla mı birlikte olmalı, böyle bir kanun mu var? Yok. Yürekten bir sevgi paylaşımı varsa bir sorun görmüyorum. Karşılıklı sevginin yaşla ilgisi yok.”

Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu açıklaması

Selçuk Yöntem Aşk-ı Memnu açıklaması

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