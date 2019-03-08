Selçuk Yöntem evini aldı

Avukatlarıyla birlikte Girne'ye giden Selçuk Yöntem, dairenin satışını yapan inşaat firması yetkilileri ile kalan meblağın ödemesi noktasında vardıkları uzlaşı sonrası, tapusuna kavuştu. Yöntem'i dolandıran Y.T.'nin başka bir iş insanından da ev vaadiyle 40 bin euro aldığı belirlendi.

"TEFECİLERE VERDİM"

Selçuk Yöntem, Girne Polis Müdürlüğü'ne giderek, Y.T. adlı emlakçı tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulunmuştu. Yöntem, polise verdiği ifadesinde, Y.T.'ye Girne'de alınacak bir ev için 350 bin TL gönderdiğini ancak evin alınmadığını, paranın da kendisine iade edilmediğini belirtmişti. Yöntem'in suç duyurusu üzerine Y.T., Girne'de gözaltına alınmıştı. Y.T. tefecilere olan borcu nedeni ile parayı aldığını söylemişti. Y.T. hala gözaltında.