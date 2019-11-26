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Selena Gomez sahnelere geri döndü

ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenen American Music Awards törenine, Selena Gomez damga vurdu.

Haber Merkezi | 26.11.2019 - 09:54..
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Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen American Music Awards (Amerikan Müzik Ödülleri), Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Selena Gomez sahnelere geri döndü

FISTIK GİBİ DÖNDÜ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve müzik kariyerine ara veren Selena Gomez, gecenin en konuşulan isimlerinden biriydi.

Fıstık yeşini, straplez ve fırfır detaylı bir elbise diyen Selena, görünümünü aynı tondaki stilettolarıyla tamamlamıştı. Ortadan ayırdığı omuz hizasındaki saçlarını açık bırakan şarkıcı, boynundaki kolyesiyle son derece dikkat çekici görünüyordu.

Selena Gomez sahnelere geri döndü

YOĞUN İLGİ

Selena Gomez, basın mensupları tarafından ilgiyle karşılandı. Kırmızı halıda Gomez'in etrafını çeviren fotoğrafçılar, ünlü şarkının yüzlerce fotoğrafını çekti.

27 yaşındaki şarkıcı, iki yıl sonra sahneye dönüşünü de müjdelemiş oldu. Amerikalı şarkıcı Gomez, gecenin açılış şovunu yaptı.

Selena Gomez sahnelere geri döndü

SELENA'YI BIRAKTI, HAİLEY'İ ALDI

Versace taarımı minisiyle kendine hayran bırakan Selena Gomez, Justin Bieber'a veda niteliğindeki şarkısını seslendirdiğinde büyük alkış aldı. Gomez'le bir dargın bir barışık fırtınalı bir aşk yaşayan Justin Bieber, sürpriz bir şekilde model Hailey Baldwin ile evlenmişti.

Selena Gomez sahnelere geri döndü

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