Selena Gomez sahnelere geri döndü

Dünyanın en prestijli ödülleri arasında gösterilen American Music Awards (Amerikan Müzik Ödülleri), Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

FISTIK GİBİ DÖNDÜ

Bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan ve müzik kariyerine ara veren Selena Gomez, gecenin en konuşulan isimlerinden biriydi.

Fıstık yeşini, straplez ve fırfır detaylı bir elbise diyen Selena, görünümünü aynı tondaki stilettolarıyla tamamlamıştı. Ortadan ayırdığı omuz hizasındaki saçlarını açık bırakan şarkıcı, boynundaki kolyesiyle son derece dikkat çekici görünüyordu.

YOĞUN İLGİ

Selena Gomez, basın mensupları tarafından ilgiyle karşılandı. Kırmızı halıda Gomez'in etrafını çeviren fotoğrafçılar, ünlü şarkının yüzlerce fotoğrafını çekti.

27 yaşındaki şarkıcı, iki yıl sonra sahneye dönüşünü de müjdelemiş oldu. Amerikalı şarkıcı Gomez, gecenin açılış şovunu yaptı.

SELENA'YI BIRAKTI, HAİLEY'İ ALDI

Versace taarımı minisiyle kendine hayran bırakan Selena Gomez, Justin Bieber'a veda niteliğindeki şarkısını seslendirdiğinde büyük alkış aldı. Gomez'le bir dargın bir barışık fırtınalı bir aşk yaşayan Justin Bieber, sürpriz bir şekilde model Hailey Baldwin ile evlenmişti.