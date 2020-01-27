Selena Gomez’den Justin Bieber itirafı geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, ‘Lose You to Love Me’ adlı şarkısının Kanadalı şarkıcı Justin Bieber’le yaşadığı 7 yıllık ilişki hakkında olduğunu açıkladı.

"MUTLUYUM"

Şarkının bir nefret şarkısı olmadığını söyleyen Gomez, "Güzel bir şeyler yaşadım ve onun böyle olduğunu asla inkâr etmeyeceğim. Çok zordu ve bittiğine çok mutluyum.” dedi.

"SAYGISIZLIK ETMİYORUM"

Bieber'le yaşadığı ilişkinin hayatının en zor dönemlerinden biri olarak görüp görmediğiyle ilgili bir soruya da yanıt veren Gomez, “Hayır, çünkü onda gücü buldum. Kurban zihniyetinden kurtulamamak tehlikeli. Saygısızlık etmiyorum, bir tür istismar kurbanı olduğumu hissediyorum." dedi.