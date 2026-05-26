Selfie çekerken parmaklarınızı saklayın: Sebebine çok şaşıracaksınız

Zafer veya barış sembolü olarak kullanılan, işaret ve orta parmakların dışa doğru baktığı 'V' el hareketi, uzun zamandır popüler kültürünün bir parçası.

Ancak, özçekim esnasında dikkat etmelisiniz.

Güvenlik uzmanları, özellikle selfie çekerken yapılan bu el hareketinin kişisel biyometrik verileri riske atabileceği konusunda uyarıyor.

PARMAK İZİ KOPYASI

Gelişen kamera teknolojileri ve yapay zeka destekli analiz yazılımları sayesinde, fotoğraflarda görünen parmak uçlarından parmak izi kopyalanabildiği belirtiliyor.

Özellikle yüksek çözünürlüklü yakın çekimlerde, kişilerin farkında olmadan biyometrik bilgilerini internete açığa çıkarabileceği ifade ediliyor.

Çinli güvenlik uzmanı Li Chang, bir televizyon programında yaptığı analizle dikkat çekti. Chang, bir ünlünün “V” işareti yaptığı selfie fotoğrafını inceleyerek, parmak izlerinin ne kadar net biçimde görüntülenebildiğini gösterdi.

BLURLAYIN

Kameraya yaklaşık 1,5 metre mesafeden çekilen fotoğraflarda parmak izi detaylarının büyük ölçüde çıkarılması mümkün hale geliyor.

Hatta 3 metre uzaklıktan çekilen görüntülerde bile parmak izlerinin bir kısmı yapay zeka yardımıyla analiz edilebiliyor.

Li Chang, selfie paylaşmadan önce parmak uçlarının bulanıklaştırılmasını veya dijital düzenleme araçlarıyla detayların gizlenmesini öneriyor.