Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü

Yasak, Diyarbakır girişinde araç kuyruğuna neden oldu

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio 45 bin sağlık çalışanına ihtiyaçları olduğunu duyurdu.

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Karşıyaka'daki yoğunluk ürküttü

İzmir'in en kalabalık yerlerinden olan Karşıyaka Çarşısı, koronavirüs salgınına rağmen yine insan yoğunluğuna sahne oldu.