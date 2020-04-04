taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü

Kayseri'deki Dereven Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü

 

Kayseri'nin Talas ilçesinde bulunan Dereven Viyadüğü'nde, Derevenk Vadisi'ni gezen Yunus Vicdanlıer, kayalıkların bulunduğu bölgede selfie çekmek istedi.

Telefonuyla selfie çektiği sırada dengesini kaybeden Vicdanlıer, yaklaşık 20 metrelik kayalıklardan yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -1

1 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler Vidanlıer'i kurtarmak için çalışma başlattı. Vicdanlıer, yaklaşık 1.5 saat süren çalışmanın ardından halatlarla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ekipler ardından yaklaşık 200 metre sedye ile Vicdanlıer'i taşıyarak, ambulansa bindirdi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -2

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -3

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -4

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -5

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -6

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -7

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -8

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -9

Selfie çekmek isterken kayalıklardan yuvarlandı -10

İlginizi Çekebilir
Aslı Kocaeli ile Çarşamba Çikolataları’nı konuşuyoruz
Sosyal medyada @annenin.icsesi ile tanıdığımız Aslı Kocaeli ile çocuk yaşımıza yolculuğa çıkaran Çarşamba Çikolataları’nı, sosyal medyayı konuştuk…
Görüntülü aramayla oğluna kız istedi
İngiltere'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak kız isteme merasimini, telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.
İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.
Korona günlerinde Un Helvası sevdası bambaşka #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek tatlı tarifimiz: Un Helvası!
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
163
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı
468
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
Serel Yereli'den çocuk açıklaması
286
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
Miçotakis Türkiye'yi şikayet etti
241
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
Trabzon'da jandarmaya engel olmaya çalıştılar
773
Maske kullanımının önemini anlatan video
Maske kullanımının önemini anlatan video
146
Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası
Berhan Şimşek'ten canlı yayın kazası
143
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir