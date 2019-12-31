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Selin İmer artık kürk giymeyecek

Bir dönem giydiği kürk yüzünden eleştirilerin hedefi olan Selin İmer "Kürk benim için tarih oldu" dedi.

Haber Merkezi | 31.12.2019 - 11:05..
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Selin İmer 2011’de Amerika’dan döndüğü günlerde kürk giydiği içinçok eleştirilmişti. İmer için “Görgüsüz ve cani” ilan edilmişti.

Selin İmer artık kürk giymeyecek

"KİMSE BENİM KÜRKÜME LAF EDEMEZ"

Sosyetik güzel de eleştirilere “Etten sütten faydalanıp deri ayakkabı giyenler, benim giydiğim kürke laf edemez” karşılığını vermişti.

Selin İmer önceki akşam eşi Mustafa Ceceli ile bir davete katıldı. Üzerindeki dikkat çekti. Selin İmer hemen konuya açıklık getirdi: “Bu gördüğünüz asla gerçek kürk değil. Artık ne alıyorum, ne de giyiyorum. Kürk benim için tarih oldu”

Selin İmer artık kürk giymeyecek

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