Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye veda etti

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan İtalya'nın Cagliari takımına kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy'un geleceği belli oldu.

Satın alma opsiyonuyla birlikte Cagliari'ye kiralanan Semih, Beşiktaş'a geri dönüyor.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bonservisini almayan Cagliari'ye veda mesajı yayınladı.

"HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER"

Semih Kılıçsoy'un yayınladığı veda mesajı:

“Cagliari'de geçirdiğim bu sezon benim için çok değerliydi. Bu şehri, bu kulübü ve bana gösterilen desteği her zaman güzel duygularla hatırlayacağım. Her şey için teşekkürler.”

BU SEZON SEMİH KILIÇSOY

20 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari'de 13'ü ilk 11 olmak üzere toplamda 25 maçta forma giydi.

11 milyon euro piyasa değeri bulunan Semih Kılıçsoy, Cagliari ile süre aldığı 25 maçta takımına 4 gollük katkı sağladı.