Semizotunu 2 dakikada temizleyin: Yaprakları eritmeyen yöntem

Semizotu, yaz aylarının en sevilen yeşillikleri arasında.

Salatalardan zeytinyağlı yemeklere kadar birçok tarifte kullanılan semizotu, vitamin ve mineral bakımından da oldukça zengin.

Ancak köklerinde ve yaprak aralarında biriken toprak nedeniyle temizlenmesi biraz da zahmetli.

Semizotunu kısa sürede tertemiz hale getirmenin pratik bir yöntemi, özellikle ev hanımları tarafından araştırılıyor.

Yapraklar zarar görmeden toprak ve kumdan arındırmanın yöntemi ise pek bilinmiyor.

Semizotu nasıl temizlenir

Öncelikle semizotunun kök kısmını kesin ve sararmış yaprakları ayıklayın. Ardından geniş bir kabın içerisine bol su doldurun.

Suya 1 yemek kaşığı sirke ekleyin ve semizotlarını içine bırakın. Yaklaşık 2 dakika beklettikten sonra yeşillikleri elinizle hafifçe karıştırın. Bu işlem, yaprakların arasındaki toprakların suyun dibine çökmesini sağlar.

Daha sonra semizotunu sudan çıkarıp yeni ve temiz bir suya alın. Son kez duruladıktan sonra süzgeçte bekleterek fazla suyunun akmasını sağlayın.

Saklama önerisi

Temizlenen semizotunu hemen tüketmeyecekseniz, fazla suyunu süzdürdükten sonra kâğıt havlu serilmiş saklama kabında buzdolabında muhafaza edebilirsiniz.