Şempanzelerin alkol tükettiği ortaya çıktı: İşte kanıtı

İnsanlar üzüm fermente etmeden çok önce, ormana dökülen meyveler çürüyordu.

Yeni araştırmalar, bu meyvelerin boşa gitmediğini kanıtladı.

Biology Letters dergisinde yayınlanan bir çalışma, vahşi şempanzelerin günlük meyve tüketimini değerlendirdi.

UC Berkeley'den Profesör Robert Dudley, onlarca yıldır "sarhoş maymun" hipotezi olarak adlandırılan bir teoriyi öne sürdü.

Buna göre; Meyve yiyen hayvanlar, fermente edilmiş meyvelerdeki düşük alkol seviyelerine maruz kaldı.

UC Berkeley'de Profesör Dudley'nin yanında çalışan yüksek lisans öğrencisi Aleksey Maro, kolları sıvadı.

ALKOLLÜ ÇIKTILAR

Test edilen 20 örneğin 17'sinde mililitre başına 300 nanogram veya üzeri değer pozitif çıktı.

İnsanlarda bu seviye, genellikle son 24 saat içinde hafif alkol tüketiminden sonra ortaya çıkar ve 2 bardak içkiye denk gelir.

Maro, “Görüldüğü üzere, yiyecek ve alkol evrimsel olarak, özellikle şempanzelerin yaşamlarında, çok yakından bağlantılıdır.” dedi.

