Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Yolcu otobüsünde valizden kaçan piton paniğe neden oldu

1 Turizmde Çinli turistlerin yerini başka ülkeler alacak Çinli turistlerin, koronavirüs salgınını etkisiyle, bu yıl beklendiği sayı kadar ülkemize gelmeyecek olmaları, turizmciler açısından bir sorun olarak değerlendirilmiyor.

2 Uğurcan, Galatasaray'ın kapısından döndü Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır hakkında konuşan eski hocası Nizamettin Arslan, "Galatasaray'a gitmiş, boyu kısa diyerek almamışlar" dedi.

3 40 yıldır doktor yüzü görmedi Bursa’da yaşayan ve aynı zamanda 32 yıldır muhtarlık yapan 67 yaşındaki Halim Yiğit, 40 yıldır hiç doktora gitmedi. Sağlık Bakanlığı tarafından muhtara bisiklet hediye edildi.

4 Fırında bayat ekmek kavgası kanlı bitti Esenyurt’ta fırından aldığı ekmeği bayat olduğu gerekçesiyle değiştirmek isteyen vatandaş, fırın sahibini bıçakla yaraladı. Saldırgan gözaltına alındı.

5 TLREF, gecelik referans faiz oranı ihtiyacını karşılıyor TL'yi güçlü kılmak için atılan adımlardan birisi de "referans faiz" olarak nitelendirilen TLREF oldu. Bu uygulamanın ekonomiye birçok açıdan katkı sağlaması bekleniyor.

6 Google, YouTube'dan elde ettiği geliri ilk defa açıkladı ABD merkezli teknoloji devi Google, tarihinde ilk defa YouTube'dan elde ettiği reklam geliri hakkında açıklama yaptı.