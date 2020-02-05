Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, uzun süreli ilişkilerini resmiyete taşıdı.
Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Sosyal medyada nişan töreninden bir kare paylaşan Makal'a beğeniler yağdı.
Çok sayıda takipçi, çifte mutluluklar diledi.
ARTVİN'DE KIR DÜĞÜNÜ
Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan çift, Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek.
KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR
Çift, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Ünlü futbolcu ve oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Toplanacak kitaplar ise Artvin’in köy okullarına dağıtılacak.