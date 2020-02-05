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Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, oyuncu Şilan Makal ile evlilik yolunda ilk adımı attı. Çift, aile arasında düzenlenen törenle nişan yüzüklerini taktı.

Haber Merkezi | 05.02.2020 - 11:16..
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Şener Özbayraklı ve Şilan Makal, uzun süreli ilişkilerini resmiyete taşıdı.

Çift, aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı. Sosyal medyada nişan töreninden bir kare paylaşan Makal'a beğeniler yağdı.

Çok sayıda takipçi, çifte mutluluklar diledi.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

ARTVİN'DE KIR DÜĞÜNÜ

Yaz aylarında nikah masasına oturmayı planlayan çift, Özbayraklı’nın memleketi olan Artvin-Borçka’da, gösterişten uzak bir kır düğünüyle evlenecek.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

KÖY OKULLARI İÇİN KİTAP TOPLAYACAKLAR

Çift, düğünde bir sosyal sorumluluk projesine de imza atacak. Ünlü futbolcu ve oyuncu, düğüne katılacak davetlilerden kendileri için anlamı olan bir kitabı hediye olarak getirmelerini isteyecek. Toplanacak kitaplar ise Artvin’in köy okullarına dağıtılacak.

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

Şener Özbayraklı ve Şilan Makal nişanlandı

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