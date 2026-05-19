Şenol Güneş'ten Serdal Adalı'nın sözlerine yanıt!

Beşiktaş’ta dün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde başkan Serdal Adalı ile teknik direktör Sergen Yalçın’ın yaptığı toplantının ardından karşılıklı anlaşmayla yolların ayrılması kararı alındı.

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, tesislerin önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN YANIT GELDİ

Serdal Adalı'nın "Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum." sözleri üzerine Şenol Güneş, konuya dair kısa bir değerlendirmede bulundu.

Sercan Dikme'nin aktardığı habere göre deneyimli teknik direktör, "Başkan ne diyorsa o olur. Başkan sözü söyler. Herkes için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI NELER DEMİŞTİ?

Kulüp başkanı Serdal Adalı ise daha önce yaptığı açıklamada, kamuoyunda yer alan iddiaları reddetmiş ve Şenol Güneş ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtmişti.

Adalı, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Ben Şenol Hoca'yı çok severim. Beraber de çalıştık. Sergen Jocadan sonra bu tarz şeylerde büyük konuşulmaz ama ben şahsen Şenol Hoca'yla çalışmayı düşünmüyorum. Onu da çok net bir şekilde söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. Şenol Hoca'ya da çok ayıp ediyorlar. Görüşmedik, etmedik. Hatta aylardır telefonda bile görüşmedik. Şenol hocaya da ayıp etmesinler.”

Adalı, ayrıca teknik direktör arayışlarına ilişkin olarak da mevcut teknik direktör görevdeyken hiçbir isimle temas kurulmadığını ifade ederek şu sözleri dile getirmişti:

“Samimi söylüyorum, bakmadık. Şu ana kadar o mu olur, yabancı mı olur, yerli mi olur diye düşünmedik. Okuyorum, ben de okuyorum. Herkes bir şey yazıyor ama hoca buradayken birini aramamız, etmemiz bize yakışan bir şey değil. Başka biri de olsa olmaz ama kaldı ki Sergen Hoca'ya aklımın ucundan bile öyle bir şey geçmez. Şu andan itibaren çalışıp çok uzatmadan da hocayı belirleyeceğiz.”

İKİ DÖNEM ÇALIŞTI

2015-2019 yılları arasında Beşiktaş'ı iki kez şampiyonluğa ulaştıran Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımı Şampiyonlar Ligi'nde de namağlup gruptan çıkardı.

2022-2023 yıllarında yeniden Beşiktaş'a dönen Şenol Güneş, ikinci döneminde istediği başarıyı yakalayamadı.