taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0875
Euro
6.8431
Altın
1302.39
Borsa
86282.54
Gram Altın
255.246

Sepetli motosikletli Ramazan davulcuları

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan davulcuları, üç mahalleyi sepetli motosiklet üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor.

AA | 14.05.2019 - 02:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan davulcuları, üç mahalleyi sepetli motosiklet üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki Altınüzüm ile güzergahta bulunan Boğaziçi ve Sulumağara mahallelerinin sakinlerini sahura kaldırmak üzere sepetli motosiklet kullanan 34 yaşındaki Gökhan Çalar ve iki kuzeni, işini 1,5 saatte tamamlıyor.

Sepetli motosikletli Ramazan davulcuları

MOTOSİKLETLE SOKAK SOKAK GEZİYORLAR

Ramazan davulcusu üç kişiden biri motosikleti kullanırken, diğeri arkasına ters ve üçüncüsü ise sepete oturarak davul çalıyor. Gazetecilere açıklama yapan Gökhan Çalar, bölge geniş olduğu için sepetli motosiklet kullanarak daha kısa sürede, daha fazla insana ulaştıklarını söyledi.

Sepetli motosiklette ramazan davulu çalıyorlar VİDEO

On yıldır ramazan davulculuğu yaptığını anlatan Çalar, "İslahiye'den gelerek Altınüzüm, Sulumağa ve Boğaziçi mahallelerini sahura kaldırıyoruz. Üç mahallenin sakinlerini sahura yetiştirebilmek ve sokak köpeklerinden korunmak amacıyla böyle bir çözüm bulduk. Ben motosikleti kullanırken kuzenlerim Hanifi ve İsmet Çalar davul çalıyor. Hanifi, motosiklete ters oturarak, İsmet ise sepette oturarak davul çalıyor." diye konuştu.

Çalar, eskisi gibi ramazan davulu çalanın da kalmadığını ifade ederek, aynı zamanda bu geleneği de yaşatmış olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, sahura davulcular sayesinde kalktıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri dağladı

96
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

27
Van'da 9 erkek cesedi bulundu

Van'da 9 erkek cesedi bulundu

5
Türkiye'de dağ ceylanlarının nüfusu artıyor

Türkiye'de dağ ceylanlarının nüfusu artıyor

21
Garip köpeğin yavruları için mücadelesi

Garip köpeğin yavruları için mücadelesi

18
Hırsızlık tezgahı kuran turistlerin oyununu polis bozdu

Hırsızlık tezgahı kuran turistlerin oyununu polis bozdu

6
39'luk Lobaton'dan iki şık frikik golü

39'luk Lobaton'dan iki şık frikik golü

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir