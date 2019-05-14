Sepetli motosikletli Ramazan davulcuları

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ramazan davulcuları, üç mahalleyi sepetli motosiklet üzerinde davul çalarak sahura kaldırıyor.

İlçe merkezine 14 kilometre mesafedeki Altınüzüm ile güzergahta bulunan Boğaziçi ve Sulumağara mahallelerinin sakinlerini sahura kaldırmak üzere sepetli motosiklet kullanan 34 yaşındaki Gökhan Çalar ve iki kuzeni, işini 1,5 saatte tamamlıyor.

MOTOSİKLETLE SOKAK SOKAK GEZİYORLAR

Ramazan davulcusu üç kişiden biri motosikleti kullanırken, diğeri arkasına ters ve üçüncüsü ise sepete oturarak davul çalıyor. Gazetecilere açıklama yapan Gökhan Çalar, bölge geniş olduğu için sepetli motosiklet kullanarak daha kısa sürede, daha fazla insana ulaştıklarını söyledi.

Sepetli motosiklette ramazan davulu çalıyorlar VİDEO

On yıldır ramazan davulculuğu yaptığını anlatan Çalar, "İslahiye'den gelerek Altınüzüm, Sulumağa ve Boğaziçi mahallelerini sahura kaldırıyoruz. Üç mahallenin sakinlerini sahura yetiştirebilmek ve sokak köpeklerinden korunmak amacıyla böyle bir çözüm bulduk. Ben motosikleti kullanırken kuzenlerim Hanifi ve İsmet Çalar davul çalıyor. Hanifi, motosiklete ters oturarak, İsmet ise sepette oturarak davul çalıyor." diye konuştu.

Çalar, eskisi gibi ramazan davulu çalanın da kalmadığını ifade ederek, aynı zamanda bu geleneği de yaşatmış olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, sahura davulcular sayesinde kalktıklarını belirterek, kendilerine teşekkür etti.