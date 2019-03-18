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Sepetli motosikletten bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

Üzerinde yabancı uyruklu 4 kişinin olduğu sepetli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak duvara çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

DHA | 18.03.2019 - 17:26..
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Ümraniye'de  üzerinde yabancı uyruklu 4 kağıt toplayıcısının bulunduğu motosiklet, Doğanşar Sokak'tan Yediveren Sokağa geçişi sırasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, virajı alamayarak bahçe duvarına çarptı. Çarpmayla birlikte 1 kişi bahçeye uçtu, diğer 3'ü motosiklet altında kaldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yaralıların yardımına, ilk önce çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulans ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada bahçeye uçan 31 yaşındaki Muhammet El Hüseyin, hayatını kaybetti. Motosiklet altında kalan ağır yaralı kişi ile diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Sepetli motosikletten bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

MAHALLE SAKİNİ KAZAYI ANLATTI

Kaza sonrasına tanıklık eden mahalle sakinlerinden Osman Kaya, "Evdeydik bir ses duyduk ve balkona çıktık baktık. Burada motor yan yatmıştı. Dedim 'Herhalde sadece motor'. Hiç insan sesi falan gelmiyordu. Sonra çıktık baktık buraya, motor yan yatmıştı. Sonra eniştem falan geldi. Motoru yan çevirdik altında biri vardı. Kaldırdık motoru. Sonra motoru çektik kenara. 3 kişi vardı burada 1'i biraz ayıktı. 'Biz 4 kişiyiz, dördüncü nerede' dedi. Baktık; şaşırdık. Burada 3 kişi vardı. Daha sonra aşağıya baktık biri oraya uçmuş. Ambulansa falan haber verdik. Yaralılardan birinin sağlık durumu kötüymüş, yan dönmüş. Buradaki kötüydü motorun altında kalan. Diğeri zaten ayağa kalkmıştı, onun omzunda sıkıntı vardı herhalde. Aşağıya düşenin de yüzüne falan su döktüm, biraz sesi falan çıktı. Normalde hiç sesi falan kıpırdama yoktu." dedi.

Sepetli motosikletten bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

Sepetli motosikletten bahçeye uçtu, hayatını kaybetti

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