Seray Sever'in ekonomi tespitleri

Bir sabah kuşağı programında sunuculuk yapan ekonomist oyuncu şarkıcı Seray Sever, insanların iş beğenmediğini söyledi. "En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor" diyen Sever, insanları aza şükretmeyi bilmemekle suçladı.

Seray Sever geçim sıkıntısı çekenlere tavsiye verdi VİDEO





"FASULYE PAHALIYSA YEMEYECEKSİN, UCUZ SEBZE YİYECEKSİN"

Sunucunun insan nasıl gülsün sorusuna; "En azından yukarda savaş uçakları uçmuyor, bombalar atılmıyor, yanında insanlar ölmüyor. İnsanların biraz şükretmeyi bilmesi lazım. Şu an kalkıyorsun sağlıklı bir güne uyanıyorsun. Çalışırsın kazanırsın, iş yok bilmem ne. İşi gücü de beğenmiyor. Fasulye pahalı. Pahalıysa pahalı yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin." cevabını verdi.