Serbest bölgelerde ihracat rekoru

Ticaret Bakanlığının verdiği bilgilere göre serbest bölgelerden yapılan dış ticaretten, 2026 yılının ilk dört ayında ekonomiye 1,511 milyar dolar net döviz girdisi sağlandı.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren serbest bölgeler, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yapılarıyla Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdürüyor. 2026 yılının ilk dört ayında serbest bölgelerde elde edilen veriler, bölgelerin net ihracatçı yapısını, yüksek teknolojili üretim kapasitesini ve ekonomiye sağladığı döviz girdisini bir kez daha ortaya koydu.

2026 yılı ocak-nisan döneminde Türkiye’deki 19 serbest bölgede ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,1 artarak 4,2 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde serbest bölgelerde ihracat ile ithalat arasındaki fark 1 milyar 511 milyon dolar fazla verdi. Böylece serbest bölgeler, ekonomiye net döviz girdisi sağlamaya devam etti.

Serbest bölgelerden yapılan toplam satışlar içinde ihracatın payı yüzde 76,9 olurken, ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 156,2 olarak gerçekleşti.

Serbest bölgelerde orta-ileri teknoloji ürünlerinin ihracattaki payı yüzde 51,9, yüksek teknoloji ürünlerinin payı ise yüzde 7,3 oldu. Böylece toplamda yüksek katma değerli ürünlerin ihracattaki payı yüzde 59,2’ye ulaşırken, serbest bölgelerin stratejik önemi daha da belirgin hale geldi.

Bölgeden Türkiye’ye satışlar dışındaki tüm ticaret kalemlerinde artış yaşandı. İhracatta kaydedilen yüzde 3,1’lik yükseliş ve Türkiye’den serbest bölgelere yapılan satışlardaki yüzde 7,4’lük artışın etkisiyle, bölgelerden Türkiye’ye satışlardaki yüzde 6,4’lük düşüş dengelendi.

Bu gelişmeler doğrultusunda serbest bölgelerin toplam ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 9,3 milyar dolara yükseldi.

2026 yılının ilk dört ayında ihracatta öne çıkan serbest bölgeler de belli oldu. Ege Serbest Bölgesi, ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre 113 milyon dolar artırarak yüzde 11 yükselişle 1 milyar 140 milyon dolara çıkardı. Böylece bölge, toplam ihracatın yüzde 27,1’ini tek başına gerçekleştirdi.

Bursa Serbest Bölgesi’nin ihracatı yüzde 32,5 artışla 673 milyon dolara, Antalya Serbest Bölgesi’nin ihracatı yüzde 10,8 artışla 233 milyon dolara yükseldi. Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ise ihracatını yüzde 40,5 artırarak 193 milyon dolara çıkardı.

Başta Batı Anadolu, Bursa ve Adana-Yumurtalık serbest bölgeleri olmak üzere 5 serbest bölgede ihracatta yüzde 10’un üzerinde artış kaydedildi.

Ege Serbest Bölgesi, yurt dışı ve Türkiye ile yaptığı ticarette 2,15 milyar dolarlık hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştirdi.

AYRINTILAR GELİYOR