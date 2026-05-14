Piyasaların beklediği karar: Trump ve Şi Cinping 3 yıl için yapıcı, stratejik bağlar kuracak

Piyasalarda, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle risk iştahı artarken, gözler ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında bugün gerçekleşen görüşmeye çevrildi.

Son dakika bilgisine göre, Çin devlet medyasının, Çin ve ABD, Trump ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, ikili ilişkilerde önümüzdeki 3 yıl için "yeni bir konumlandırma" olarak "yapıcı, stratejik" bağlar kurma konusunda anlaştı.

Dolar endeksi, yatay seyirle 98,5 seviyesinde, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 103,7 dolarda seyrediyor.

Altının onsu da yüzde 0,3 artışla 4 bin 700 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 6 bin 855 lira

Çeyrek altın:11 bin 625 lira

Cumhuriyet altını: 47 bin 361 lira

Tam altın: 46 bin 498 lira

Yarım altın: 23 bin 245 lira

GÜNDEM YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) enflasyon raporu, haftalık para ve banka istatistikleri ve konut satışlarının, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve perakende satışların takip edileceğini belirtiyor.

DÖVİZ

Dün doların satış fiyatı 45,4180, euronun satış fiyatı ise 53,2160 lira olmuştu.

Serbest piyasada 45,4320 liradan alınan dolar 45,4340 liradan satılıyor.

53,3640 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,3660 lira oldu.

BORSA'DA DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Borsa İstanbul'da teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.500 ve 14.400 puanın destek, 14.700 ve 14.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.