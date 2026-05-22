Serbest piyasada döviz fiyatlarında sınırlı artış
İstanbul serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar 45,7430 liradan, euro ise 53,1140 liradan işlem görüyor. Önceki kapanışa göre her iki para biriminde de hafif artış yaşandı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Dün doların satış fiyatı 45,6110, euronun satış fiyatı ise 53,0560 lira olmuştu.
Serbest piyasada 45,7410 liradan alınan dolar 45,7430 liradan satılıyor. 53,1120 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,1140 lira oldu.
AYRINTILAR GELİYOR
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)