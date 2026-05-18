Serdal Adalı: Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmüyorum

Süper Lig’de sezonu dördüncü sırada tamamlayan, hedef olarak belirlenen Türkiye Kupası’na ise yarı finalde veda eden Beşiktaş’ta, teknik direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Ümraniye’de bulunan BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya, Başkan Serdal Adalı ile Sergen Yalçın’ın yanı sıra Asbaşkan Murat Kılıç ile Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Komitesi Üyesi Melih Aydoğdu da katıldı.

Gerçekleşen toplantıda alınan karar, kısa süre içerisinde resmi olarak da açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, alınan bu çarpıcı kararın ardından ise basın mensuplarının karşısında çıktı ve önemli açıklamalarda bulundu.

"EN FAZLA TAKILDIĞI BU"

Adalı, sözlerine şöyle başladı:

“Öğle saatlerinde Sergen Yalçın ile bir araya geldik. Zaten bir planlama vardı. Geçtiğimiz sezonun değerlendirmesi ve gelecek yılın planlamasını görüşmek için... Kötü bir sezon geçirdik ve dolayısıyla tepkiler... Hocanın en fazla takıldığı hadise bu. Görüşme uzamadan önümüzdeki tepkiler olacak. Canı yanan taraftar bağıracak! Bunları konuştuğumuzda hocada bu tepkilere göğüs gerecek bir durum olmadı. Dolayısıyla konuştuk ve yolları ayırdık.”

"SON 3-4 SENEDE HAKLILAR"

Taraftarın tepkisi hakkında konuşan Serdal Adalı, şunları dedi:

“Son 3-4 senede camia haklı! Tepkide de haklı. Biz de iyi sonuç almak için uğraşıyoruz. Olmadığı zaman da bu camianın tepkisine 'Neden?' diyemiyorum. Haklılar...”

"BIRAKMAK EN KOLAYI"

Adalı, sözlerine şöyle devam etti:

“Her bağırıldığında gidecek olursak... İnce ip üstünde giderek bir şeyleri atlatmaya çalışıyoruz. Gerek finansal gerek idari... Evet durumdan ben de hoca da memnun değiliz! Bir şeyden vazgeçecek değiliz! Başarmak mecburiyetindeyiz! Bırakmak en kolayı, hoca da söyledi.”

"ALTERNATİF HOCA"

Adalı, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

“Alternatif hoca soracaksınız... Aklımın ucundan bu öğleye kadar ayrılık geçmedi! Hoca kendini devam etmeye hazır hissetmedi!”

SERKAN REÇBER

Spor Koordinatörü Serkan Reçber hakkında konuşan Adalı, şunları dedi:

“Sizden sonra Serken Reçber ile görüşeceğiz ve planlamayı gözden geçireceğiz. Hoca camiaya uzak isim değil, kafasındaki oyuncuları da sorarız. Serkan Reçber ile de bir konuşacağım. Aylardır çalışıyor, çalışmalarını göreyim, raporlasın. Ondan sonra onunla da konuşacağız. Yeni teknik direktörde onun fikirleri de önemli.”

YENİ TEKNİK DİREKTÖR

Yeni teknik direktörün kısa sürede belli olacağını söyleyen Adalı, şöyle konuştu:

“Çok kısa sürede teknik direktör belli olur. Çalışmalara başladı. Sergen Hoca'nın tazminatı yok. Haziran maaşı da olmayacak. Ekibine de teşekkür olarak bir şey yapacağız.”

ŞENOL GÜNEŞ

Serdal Adalı, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş'le çalışmayı düşünmediğini söyledi.

“Şenol Güneş'i çok severim ama tekrar çalışmayı düşünmüyorum. Yazıyorlar çiziyorlar, ona da ayıp ediyorlar. Aylardır telefonla bile konuşmadık.”