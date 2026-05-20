Serdal Adalı, UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, İstanbul'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre başkan Adalı, bu akşam Beşiktaş Park'ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi final müsabakası için İstanbul'a gelen UEFA Başkanı Ceferin ile buluştu.

FORMA HEDİYESİ

Adalı, ziyaretin sonunda Ceferin'e isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması hediye etti.