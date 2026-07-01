Serdal Adalı'dan transfer sözleri: 7-8 takviye yapacağız

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, takımdaki son gelişmeler hakkında Fanatik'e konuştu.

Transferler için bir hayli yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizen Adalı, gelecek planlamalarını da değerlendirdi.

Dünya Kupası sürecinin birçok takımı zorladığını belirten adalı konuyla ilgili olarak, “Dünya kupası elimizi ayağımızı bağladı. Sadece bizim değil, neredeyse bütün kulüpler aynı sıkıntıyı paylaşıyor ama en çok sıkıntıyı ben çekiyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

"7-8 TAKVİYE DÜŞÜNCEMİZ VAR"

Temasta oldukları isimler hakkında da son bilgileri veren Adalı, “7-8 takviye düşüncemiz var. kime gitsek, Dünya Kupası bitsin deniyor. Hiç durmadan devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

ÖNCELİKLİ MEVKİLER

Başkan Adalı, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

“"Öncelikli olarak hocamızın belirlediği mevkiler var. Malumunuz; kale, sol bek ve kanatlar..."”

"VLAHOVIC TEMAS KURULAN İSİMLERDEN BİRİ"

“"Devamında forvet. Vlahovic de temas kurulan isimlerden biri. Çok alternatifli çalışma içindeyiz."”

"SONUNA KADAR YARIŞAN BİR TAKIM GÖRECEĞİZ"

“"Hocamızın çok iyi bir ekibi var. Görev yaptığı kulüplerde öne çıkan unsur fizik kondisyon. teknik taktik ile birleşince iyi işler çıkmış ortaya. Kendisinden daha da fazlasını vereceğinden şüphem yok. Sonuna kadar yarışan bir takım göreceğiz.””