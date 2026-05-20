Serdar Öktem'in faili örgüte iddianame: Eylem hazırlığında

Sinan Ateş suikastı sanıklarından avukat Serdar Öktem, 6 Ekim'de aracının içinde ateş açılarak öldürüldü.

Hazırlanan iddianamede, Serdar Öktem suikastını Beratcan Gökdemir liderliğindeki Daltonlar suç örgütü ile Uğurcan Gündoğmuş liderliğindeki Gündoğmuşlar suç örgütünün organize şekilde işlediği tespit edildi.

YENİ İDDİANAME

Gündoğmuşlar suç örgütü hakkında yürütülen yeni bir soruşturma daha tamamlandı. Suç örgütünün mensubu 16 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, operasyonlarla darbe vurulan örgütün sosyal medyada ve sokaklarda yürüttüğü propaganda çalışmalarıyla yeniden moral kazanarak yeni eylem arayışlarına girdiği belirtildi.

"1 MİLYON VERECEKSİN"

Örgüt üyelerince iş yeri kurşunlanan müşteki O.V.O., soruşturma sürecinde verdiği ifadede, kurşunlama olayından bir hafta önce tanımadığı bir telefon numarasından aranarak 1 milyon TL vermesi için tehdit edildiğini söyledi.

O.V.O., ifadesinde şunları kaydetti:

"Benim kimseyle husumetim yoktur. Bu numara beni WhatsApp'tan sesli aradı ve bana 'Arabanı sat bize para ver, yoksa seni yaşatmayız. 1 milyon lira para vereceksin seni Kağıthane'den arıyoruz.' diye tehditler etti. Bu şahısların kim olduğunu bilmem.

Dükkanımda 60 bin lira masraf vardır. Olay olduktan sonra korktum gelemedim, kimseye de haber vermedim fakat tehditler devam edince büronuza kendiliğimden geldim. Olayı gerçekleştiren kişilerden davacı ve şikayetçiyim."

"ATEŞ ETMEYE ÖZENDİM"

Şüpheli A.K. ifadesinde, iş yerini kendisinin kurşunladığını kabul etti ancak tehdit telefonu açan numaranın kendisine ait olmadığını öne sürdü.

A.K., şüpheli B.E'ye kendisine silah alması için para verdiğini, bunun karşılığında 1 silah ve 3 mermi getirdiğini, olay günü bu kişiyle motosikletle gezmeye başladıklarını anlatarak şu beyanlarda bulundu:

"Biz gezerken B.E. videosunu çekmemi istedi. Bana 'Silah ile ateş edeceğim video çek' dedi. Ben de onun dediği şekilde videosunu çekerken havaya ateş etti. B.E., bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Video çekildiği esnada B.E., herhangi bir şey söylemedi.

Ben bu olaya özendim ve belimdeki silahı çıkardım. Bu sefer ben B.E'ye 'Sen de benim videomu çek, ben de ateş edeceğim' dedim. Ben silah ile hatırladığım kadarı ile 3 el ateş ettim."

59 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, suç örgütü elebaşı Uğurcan Gündoğmuş ile yöneticiler M.K, O.C.A ve hakkında yakalama kararı bulunan F.K.'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 40'ar yıldan az olmamak üzere hapis, "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak", "silahla, birden fazla kişiyle birlikte gece vakti yağma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından da 31,5 yıldan 59'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Diğer 12 şüpheli hakkında ise 13 yıldan 35 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası istenen iddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.