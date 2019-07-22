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Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, eşi Chloe'nin omuzuna el atamamaktan şikayetçi.

Haber Merkezi | 22.07.2019 - 14:08..
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Serdar Ortaç, önceki akşam Didim’deki bir otelde sahneye çıktı.

SERDAR ÇALIŞIYOR CHLOE YİYİOR

Eşi Chloe Loughnan'nın İrlanda’dan gelen anne, babası ve kız kardeşi ile Dalaman’da tatilde olduğunu söyleyen Serdar Ortaç, konser öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

"UZUN BOYLU OLMAK İSTERİM"

İlk kez eşi ile arasındaki boy farkının kendisini rahatsız ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı, “Benim boyun 1.67 cm. Eşim Chloe benden uzun, 1.77 cm boyunda. Karımın omzuna el atmak istiyorum, atamıyorum. Dünyaya bir daha gelsem uzun boylu olmak isterdim.” dedi.

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

 

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

Serdar Ortaç'ın boy sıkıntısı

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