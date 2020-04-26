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Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile küslüğünün nedenini anlattı

Şarkıcı, bir dönem yakın arkadaş olduğu Ebru Gündeş ile arasının açılma nedeni olarak Demet Akalın'ı gösterdi.

Haber Merkezi |
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Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile küslüğünün nedenini anlattı

Serdar Ortaç, Ali Eyüboğlu ile İlkay Buharalı’nın YouTube kanalında sunduğu ‘Magazin Noteri’ programına konuk oldu.

50 yaşındaki şarkıcı, meslektaşı Demet Akalın yüzünden Ebru Gündeş’le arasının açıldığını söyledi.

“DEMET AYLAR SONRA FARKLI ANLATMIŞ”

Ortaç, “Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab tutuklandığı gün, Demet’le Çeşme’deydik. Ona, ‘Ne olduğunu anlayalım yarın aradım’ dedim. Aylar sonra Demet, benim için Ebru’ya, ‘Aman Reza içeri girdi, neden arayayım dedi’ demiş." diyerek küslüğün nedenini bu şekilde açıkladı.

Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile küslüğünün nedenini anlattı

“ARKADAŞLIĞIMIZ ÇÖPE GİTTİ”

Sonrasında Ebru Gündeş’in kendisine inanmadığını aktaran Serdar Ortaç, “Ebru da bunu benim söylediğime inanıp, yüzüme bile bakmadı. Arkadaşlığımız çöpe gitti.” dedi.

Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile küslüğünün nedenini anlattı

Serdar Ortaç, Ebru Gündeş ile küslüğünün nedenini anlattı

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