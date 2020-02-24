Serdar Ortaç hala çocuk istiyor

Aşkları kısa süre önce başlayan Serdar Ortaç ile Seçil Gür, önceki gün Bebek’te görüntülendi.

"HATALARIMDAN DERS ÇIKARDIM"

Ortaç’a gittiği mekanda doğum günü sürprizi yapıldı. 50’nci yaş günü pastasını kesen ünlü şarkıcı, “Geriye dönüp baktığımda birçok hata yaptığımı fark ettim ve birçok ders çıkardım” dedi.

Ortaç, “Yeniden evlenir misiniz” sorusuna “Mutlu olalım da evlilik eksik olsun. Birlikteliğimize reklam diyenler oluyor. Aşkı bile reklama alet eden onca kişi oldu ki insanlar beni de öyle zannediyor” diye yanıt verdi ve ekledi: “Belki evlat ediniriz, belki de çocuk yaparız.”