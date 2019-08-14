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Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde sahneye çıkan şarkıcı Serdar Ortaç, "Evlilik hakikaten iki ruh hastasının işi" dedi.

Haber Merkezi | 14.08.2019 - 07:41..
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Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, Kurban Bayramı dolaysıyla Kemer'de sahne aldı.

"EVLİLİK RUH HASTASININ İŞİ"

Gece kulübünü dolduranlar Ortaç’a parçalarına eşlik ederek, eğlendi. Daha önceki yıllarda verdiği konserlerde evliliğe vurgu yapan ve herkese evliliği öneren Ortaç bu yıl kendisinin de bekar olduğunu belirtti ve "Evlilik hakikaten iki tane ruh hastasının işi. Yani normal insan evlenemez. O yüzden bütün evli adamlara hitaben iki deli bir araya gelmemeli" dedi.

DANSÇILARINA KAVUŞTU

Beş yıl önce evlendiği Chloe Loughnan ile geçtiğimiz günlerde boşanan Serdar Ortaç'ın dansçılarla yakından ilgilenmesi dikkat çekti. Daha önce dansçılarla arasında mesafe olan Serdar Ortaç bir röportajında, 'Eskiden sahnede dansçılara sarılırdım. Ama artık evlendim, sahnede dansçı kızlara sarılmak yasak. Chloe kızıyor' açıklamasını yapmıştı.

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

Serdar Ortaç sahnelere hızlı döndü

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