Serdar Ortaç: Sosyal medyayı bıraktım

Ünlü popçu Serdar Ortaç, önceki akşam Bebek’te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

SOSYAL MEDYA DİYETİ

Ortaç, artık sosyal medyadan uzak durduğunu açıkladı: "Instagram’a bakmamak için telefonumu arabada bırakıyorum. Çünkü karşıma sürekli yalan haberler çıkıyor. Benim bir sevgilim yok, biriyle sevgili yazmışlar. Eski hanım için de aynı şeyleri yazıp çiziyorlar. Eski hanımı bıraksınlar, benimle uğraşsınlar."

Eski eşi Chloe Loughnan’ın maddi konularda kendisine her zaman yardımcı olduğunu belirten şarkıcı, “Eski hanım yaşına rağmen her şeyin hesabını çok iyi yapardı. Ona her şey helal olsun.” dedi.